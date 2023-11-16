نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والصومال في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي اليوم الخميس الموافق السادس عشر من شهر نوفمبر 2023، المنتخب الجزائري تحت قيادة المدرب جمال بلماضي أمام نظيره منتخب الصومال في إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلي نهايات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق احداث المباراة المرتقبة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، والسابعة مساء بتوقيت المملكه العربيه السعوديه.

تذاع مباراة الجزائر والصومال في تصفيات كأس العالم 2026 على قناة.SSC SPORT السعودية التي أعلنت عن حصولها على حقوق بث مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تردد قناة SSC EXTRA 1 HD على عرب سات

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.