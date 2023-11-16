نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد جيبوتي فى تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



استقر روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول على تشكيل الفراعنة أمام منتخب جيبوتي ضمن مباريات الجولة الأولي من تصفيات كأس العالم فى المباراة التي من المقرر لها إقامتها فى ستاد القاهرة الدولي اليوم.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي فى تصفيات كأس العالم

تقام مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي ضمن مباريات الجولة من تصفيات كأس العالم اليوم فى تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جيبوتي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمد حمدي

خط الوسط: إمام عاشور، محمد النني، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمود حسن تريزيجيه ( عمر مرموش)

ويذكر أن المنتخب الوطني الأول يقع فى مجموعة تضم كل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو وإثيوبيا وجيبوتي وسيراليون.