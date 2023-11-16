المقاولون العرب يواجه بلدية المحلة وديًا استعدادًا لعودة مباريات الدوري

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أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب مباراة ودية مساء اليوم أمام بلدية المحلة استعدادًا لعودة مباريات الدوري.

ويسعى شوقي غريب المدير الفني لنادي المقاولون العرب تجربة بعض اللاعبين خلال المباراة الودية للوقوف على مستواهم قبل عودة مباريات الدوري.

يحتل نادي المقاولون العرب المركز الثامن عشر برصيد نقطتين من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وخسر المقاولون العرب من نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه المقاولون العرب القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لخوض مباراة الجولة القادمة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.