عاجل.. شرط وحيد يفصل انتقال أحمد فتوح للنادي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن شرط فاصل يحدد مصير صفقة أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك والمنتظر انضمامه للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

شرط وحيد يفصل انتقال أحمد فتوح للنادي الأهلي



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن وكيل فتوح إستفسر عن ترتيبه في الجبهة اليسرى للفريق في ظل وجود علي معلول.



وأضاف شبانة، بأن فتوح تمسك بأن يكون الظهير الأيسر الأساسي خاصة وأنه يسعى لحجز مكان أساسي في منتخب مصر وهو نفس الأمر الذي ينطبق على محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز والذي يخشى البقاء على دكة البدلاء لصالح معلول حال إنتقاله للأهلي مما يؤثر عليهما بالمنتخب الأول.



وأكمل شبانة، بأن الأهلي لم يحسم موقف معلول حتى الآن سواء بالتجديد لمدة موسم أو موسمين أو حتى رحيله لأحدى الدوريات العربية على أن يعود بعد الإعتزال لتولي أحد المناصب الفنية بفرق النادي.



وأتم شبانة، بأن التعاقد مع أحد الثنائي فتوح وحمدي مرتبط بمصير معلول مع النادي.

