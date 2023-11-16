نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يقرر بيع مروان حمدي بعد أزمته مع الجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبوعلي بالإتفاق بشكل رسمي على إدارج مروان حمدي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم ضمن قائمة اللاعبين المعروضين للبيع خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد مصدر مسؤول داخل النادي المصري على أن جاء هذا القرار نتيجة للسلوك الذي أظهره اللاعب في مباراة أمام بيراميدز بالجولة الخامسة من دوري Nile.

وأضاف المسؤول أن هناك عدة عروض لبيع مروان حمدي مهاجم الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل حيث قرر مجلس الادارة بيعه بعد نهاية المباراة مباشرة لان كرامة الجماهير من كرامة مجلس المصري.

عقد علي ماهر المدير الفني للنادي المصري مؤتمرا صحفيا بأحد الفنادق ببورسعيد للرد علي كافة التساؤلات الخاصة بالنادي المصري خلال الفترة المقبلة.