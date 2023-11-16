عاجل.. آخر تطورات تعاقد الأهلي مع عمر كمال عبد الواحد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، آخر التطورات في ملف تعاقد النادي مع عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

آخر تطورات تعاقد الأهلي مع عمر كمال عبد الواحد

وقال المصدر إن الأهلي يعرض خالد عبد الفتاح وأحمد عبد القادر ونيدفيد ضمن على فيوتشر ضمن صفقة عمر كمال عبد الواحد.

وأضاف المصدر بأن مسؤولو الأهلي ينتظرون موقف مارسيل كولر لحسم مصير الثلاثي من الرحيل إلي مودرن فيوتشر ضمن صفقة اللاعب الدولي.



الجدير بالذكر أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع نظرًا التوقف الدولي.