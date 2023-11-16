نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز في مواجهة انبي وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة انبي الودية التي تقام اليوم.

ويحل بيراميدز ضيفا على انبي في الثانية من مساء اليوم على استاد بتروسبورت في مباراة ودية تقام خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

تشكيل بيراميدز في مواجهة انبي وديا



حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد فتحي - يوسف أسامة - كريم حافظ

خط الوسط: محمود أوكا - سيف جعفر - أحمد توفيق - صامويل أوجو - رضا بوبو

خط الهجوم: دودو الجباس

ويستعد بيراميدز لبدء مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ومواجهة مازيمبي الكونغولي يوم ٢٤ نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.