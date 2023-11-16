الرياضة

تشكيل بيراميدز في مواجهة انبي وديا

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أحمد جودة - القاهرة -  

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة انبي الودية التي تقام اليوم.

ويحل بيراميدز ضيفا على انبي في الثانية من مساء اليوم على استاد بتروسبورت في مباراة ودية تقام خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

تشكيل بيراميدز في مواجهة انبي وديا


حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد فتحي - يوسف أسامة - كريم حافظ

خط الوسط: محمود أوكا - سيف جعفر - أحمد توفيق - صامويل أوجو - رضا بوبو

خط الهجوم: دودو الجباس

ويستعد بيراميدز لبدء مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ومواجهة مازيمبي الكونغولي يوم ٢٤ نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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