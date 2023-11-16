نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر: غير راضٍ تمامًا عن نتائج الفريق في الدوري ونسعى لإسعاد جماهير المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى علي ماهر المدير الفني للنادي المصري عن عدم رضاه التام عن نتائج مجمل الفريق الأول للكرة خلال الست مباريات الأولى والتي حقق فيها الفريق الفوز في ثلاث مباريات، فيما خسر الفريق مثلها خلال فعاليات الدورى الممتاز.

أوضح علي ماهر أنه يطمح فقط في المكسب واحراز نقاط المباريات لاسعاد جماهير المصري العظيمة التي يعرفها جيدًا، مشيرًا أنه واثق تمام الثقة في قدرات لاعبيه الفنية والبدنية والتي ستؤهلهم على تحقيق نتائج إيجابية بزيادة الانسجام والتأقلم فيما بينهم من ناحية وبتطبيقهم لكافة تعليمات الجهاز الفني.

أضاف المدير الفني أن الكل داخل النادي المصري سواء على مستوى مجلس الإدارة أو الجهاز الفني أو اللاعبين يبذل قصارى جهده من أجل رسم البسمة على وجوه الجماهير.

يحتل المصري المركز الثامن بجدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وذلك بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.