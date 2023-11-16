نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيتوريا في حيرة بسبب خط الهجوم للمنتخب أمام جيبوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازال روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لم يحسم تشكيل الفراعنة ضد جيبوتي ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 حتي الآن فى المباراة المقرر أن تقام على ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي فى تصفيات كأس العالم

تقام مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي فى تصفيات كأس العالم اليوم على ستاد القاهرة الدولي فى تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

ومازال روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لم يحسم حتي الآن التشكيل الأساسي ويدرس الدفع بلاعب اينتراخت فرانكفورت الألماني عمر مرموش فى التشكيل الأساسي اليوم أو محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي ومازال حتى الآن.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جيبوتي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمد حمدي

خط الوسط: إمام عاشور، محمد النني، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمود حسن تريزيجيه ( عمر مرموش)

ويذكر أن المنتخب الوطني الأول يقع فى مجموعة تضم كل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو وإثيوبيا وجيبوتي وسيراليون.