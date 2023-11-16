نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا يحدث داخل الكامب نو؟.. جالاتا سراي يحرض "صفقة تشافي" على مغادرة برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقترب أحد نجوم فريق برشلونة الإسباني، من الرحيل عن صفوف البلوجرانا، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد فتح مفاوضات مع فريق جالاتا سراي التركي.

وتعاقد مسؤولو العملاق الكتالوني، مع الألماني ألكاي جوندوجان، قادما من صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في الموسم الماضي.

- جوندوجان يغادر برشلونة

الصحفي التركي "برهان جان"، قامت إدارة نادي جالاتا سراي، بالاجتماع مع حزمدوجان، عقب مواجهة بايرن ميونيخ الألماني، في دوري أبطال أوروبا.

وتابع الصحفي التركي، أن اللاعب أكد لمسؤولو الفريق التركي، أن مت ضمن أحلامه هو ارتداء قميص جالاتا سراي قبل اعتزاله كرة القدم.

واختتم برهان، أن جوندوجان قدم وعد لجالاتا سراي، بأنه سوف يبدأ مفاوضات رحيله مع مسؤولي البارسا في الفترة الحالية، ومن الجانب الآخر سبجهز الفريق عرضا رسميا له.