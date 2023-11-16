نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يعود للمشاركة محليا عقب كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمود كهربا للمشاركة مع الفريق في الدوري عقب انتهاء كأس العالم للأندية.

يتبقى من ايقاف محمود كهربا مباراة واحدة قبل كأس العالم للأندية أمام سموحة في دوري نايل.

ومنح مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي راحة سلبية للاعبين من التدريبات لمدة أسبوع لتجنب الإجهاد العضلي.

يحتل النادي الأهلي المركز الأول برصيد 13 نقطة من 5 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وله مباراة مؤجلة أمام بلدية المحلة.

وتعادل الأهلي مع نظيره الجونة بهدف لكل فريق في لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم 25 نوفمبر على ستاد السلام.