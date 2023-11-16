نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السكندري يقرر صرف مستحقات مالية للاعبين قبل مواجهة زد في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي صرف مستحقات مالية قبل مواجهة زد أف سي.

يأتي ذلك لتحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز على زد أف سي وحصد الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على المربع الذهبي.

يحتل نادي الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 11 نقطة من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز على سموحة بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الاتحاد السكندري وزد أف سي في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة زد أف سي ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 30 نوفمبر على ستاد الاسكندرية.