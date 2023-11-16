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أحمد جودة - القاهرة - طلب علي ماهر المدير الفني للنادي المصري من مجلس الإدارة ضرورة تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

علي ماهر يطلب تدعيم صفوف المصري في يناير

أكد علي ماهر خلال تصريحات صحفية أن الفريق بلا شك في حاجة للتدعيم في عدد من المراكز خاصة في ظل صعوبة الدوري العام وشدة المنافسة فيه بين جميع الفرق.

أشاد ماهر بالدعم الهائل والمساندة المستمرة من مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي الذي لا يدخر وسعى في سبيل إسعاد جماهير المصري.

وأشار الكابتن أن تذبذب مستوى اللاعبين ليس على مدار الموسم ولكن خلال المباريات المتتالية بل وخلال المباراة الواحدة هو الآفة التي تعاني منها الكرة المصرية بشكل دائم.

أضاف ماهر أن الجهاز الفني يعمل دوما على رفع مستوى اللاعبين بكافة الطرق والوسائل من خلال تطوير جوانب أدائهم الفردي على المستويين الفني والبدني بل والذهني وذلك من خلال كتيبة عمل متكاملة.