نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر: 3 شروط للدفع باللاعبين خلال المباريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف علي ماهر المدير الفني للنادي المصري عن كيفية اختيار اللاعبين للمشاركة في المباريات بالدوري الممتاز خلال الفترة السابقة.

وأكد علي ماهر في تصريحات صحفية، أن عملية اختيار اللاعبين للمشاركة في المباريات تعتمد بشكل كبير على أدائهم خلال التدريبات التي تسبق اللقاء.

وأضاف ماهر أن الجهاز الفني يمتلك دراية عميقة بمستوى اللاعبين وحالاتهم الفنية والبدنية والنفسية، وبناءً على ذلك يتم اختيار اللاعبين الذين يشاركون في المباريات.

وأشار المدير الفني إلى أن جميع اللاعبين في الفريق يحظون بنفس الدرجة من الأهمية بنظر الجهاز الفني.

وعقد علي ماهر المدير الفني للنادي المصري مؤتمرا صحفيا بأحد الفنادق ببورسعيد للرد علي كافة التساؤلات الخاصة بالنادي المصري خلال الفترة المقبلة.

