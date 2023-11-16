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الكشف عن الكرة الرسمية ليورو 2024

أزاح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الستار عن الكرة الرسمية لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة في ألمانيا. الكشف عن الكرة الرسمية ليورو 2024أزاح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الستار عن الكرة الرسمية لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة في ألمانيا. وأفادت تقارير إعلامية بأنه جرى تقديم الكرة الرسمية للبطولة وتحمل اسم "فوسباليبي"، وهي كلمة ألمانية تعني "حب كرة القدم"، في فعالية خاصة أمام الاستاد الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين التي ستستضيف نهائي يورو 2024م. وقال "يويفا": إن الكرة تحمل تصميمًا مستوحى من متعة كرة القدم وطاقة البطولة، ويغطّي اللون الأبيض الجزء الأكبر من سطح الكرة، مع حواف ومنحنيات ونقاط ملوّنة. وتظهر على الكرة رسوم توضيحية للملاعب المستضيفة للبطولة، وذلك بجانب أسماء المدن.

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