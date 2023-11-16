الرياضة

قافلة الأهلي تتحرك إلى معبر رفح لدعم الأشقاء في فلسطين

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أحمد جودة - القاهرة -  


قافلة الأهلي تحركت اليوم الخميس إلى معبر رفح لدعم  الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غرة انطلاقا من الدور الوطني والمجتمعي للنادي والمشاركة في الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة.


تضم قافلة النادي الأهلي التي توجهت إلى ميناء رفح البري اليوم عددا من الشاحنات التي تحتوي على مواد غذائية وطبية ومياه لدعم الأشقاء في فلسطين. 
تزينت الشاحنات  بشعار الأهلي وحملت لافتات كبيرة مكتوب عليها "دعما لأهلنا في فلسطين".


وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب  قد أعلن عن الدعم الكامل للأشقاء في فلسطين من خلال تخصيص قوافل إنسانية لتخفيف المعاناة الواقعة عليهم.
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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