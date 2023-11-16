نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قافلة الأهلي تتحرك إلى معبر رفح لدعم الأشقاء في فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قافلة الأهلي تحركت اليوم الخميس إلى معبر رفح لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غرة انطلاقا من الدور الوطني والمجتمعي للنادي والمشاركة في الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة.



تضم قافلة النادي الأهلي التي توجهت إلى ميناء رفح البري اليوم عددا من الشاحنات التي تحتوي على مواد غذائية وطبية ومياه لدعم الأشقاء في فلسطين.

تزينت الشاحنات بشعار الأهلي وحملت لافتات كبيرة مكتوب عليها "دعما لأهلنا في فلسطين".



وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد أعلن عن الدعم الكامل للأشقاء في فلسطين من خلال تخصيص قوافل إنسانية لتخفيف المعاناة الواقعة عليهم.

