نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري عن أزمة مروان حمدي: ندرس عروض بيعه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري عن موقف المسؤولين داخل القلعة الخضراء تجاه مروان حمدي مهاجم الفريق الأول للكرة بعد حادثة بصق الجماهير.

أكد محمد موسى عضو مجلس الإدارة بالمصري في تصريحات صحفية أن قرار عقوبة مروان كان لا بد من اتخاذه فورا خاصة أننا لا نقبل بهذا التصرف موضحا أن كرامة جماهير المصري من كرامة مجلس الإدارة ولن نقبل بالإهانة.

وأوضح عضو المجلس أن مروان حاول الاعتذار أكثر من مرة ولكن الأمور أصبحت صعبة للغاية بعد هذا التصرف غير مقبول مع خاصة أنها ليست التجربة الأولى مع جماهير المصري.

أشار موسى إلى وجود أكثر من عرض لبيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مؤكدا أنهم سيناقشون الأمور بما تحقق الفائدة للنادي باعتباره مهاجما دوليا.