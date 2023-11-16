"قائد الجلاكتيكوس المنتظر".. هالاند يصدم جماهير ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - تنتظر جماهير وعاشقي نادي ريال مدريد الإسباني، أنهاء الصفقة القوية والمرتقبة الخاصة بالتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ودخل هالاند حسابات إدارة ريال مدريد منذ الموسم الماضي، بعد تجميد مفاوضات ضم الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان.

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وأكدت رافاييلا بيمينتا، وكيلة المهاجم النرويجي، في تصريحات صحفية لها بعد سؤالها عن شعور اللاعب داخل السيتي:" النتائج والأداء دائما هم الرد المناسب لهذا السؤال، لا أحب أن أتحدث بلسان أحد".

وتابعت:" النتائج والأهداف توضح أن اللاعب يشعر بسعادة واستقرار، وذلك أهم أسباب تألقه الدائم، يجب أن يسدد الأحترام بين اللاعب وإدارته، وهذا ما أثق به من جانب مسؤولو السيتي".

واختتمت:" حال حدوث أي مفاوضات أو عروض، سوف يتم مناقشة الأمر مع إدارة فريقه، وتسير كل الخطوات باحترام بين الطرفين".