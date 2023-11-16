معلق مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا مباراة هامة مساء اليوم الخميس أمام جيبوتي، ضمن إطار أولى مباريات تصفيات القارة السمراء المؤهلة لكأس العالم 2026.



معلق مباراة مصر وجيبوتي



ويحتضن ملعب ستاد القاهرة الدولي مباراة مصر ضد جيبوتي ضمن منافسات الجولة الأولى بتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.



ويتواجد منتخب مصر الأول لكرة القدم مع جيبوتي في المجموعة الأولى والتي تضم إلى كل من منتخبات، بوركينا فاسو وإثيوبيا وغينيا بيساو وسيراليون.



ومن المقرر أن تُقام مباراة منتخبا مصر وجيبوتي ضمن إطار منافسات تصفيات كأس العالم 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.



وتُنقل مواجهة مصر وجيبوتي بتصفيات كأس العالم مساء اليوم الخميس فضائية on time sports HD 1 وSSC 1 و5 HD.



من جانبه أعلنت شبكة قنوات SSC عن إسناد مهمة التعليق على أحداث مباراة منتخب مصر وجيبوتي للمعلق مشاري القرني، فيما يعلق على اللقاء عبر أون تايم سبورتس حاتم بطيشة عبر الصوتية الأولى ومؤمن حسن في الصوتية الثانية.

