نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الجديدة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عشاق ومحبو الكرة المصرية عن تردد القنوات الناقلة لمباراة المنتخب الوطني ضد جيبوتي ضمن إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

تردد قناة أون تايم سبورتس

ويستقبل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا منافسه جيبوتي مساء اليوم الخميس ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم عن القارة السمراء.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب منتخب جيبوتي وكذلك منتخبات، بوركينا فاسو وإثيوبيا وغينيا بيساو وسيراليون.

ومن المقرر أن تُقام مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وتُنقل مواجهة مصر وجيبوتي ضمن إطار منافسات تصفيات كأس العالم 2026، عبر فضائية on time sports HD 1 وSSC 1 و5 HD.

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية تردد قناة أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي مساء اليوم الخميس.

تردد قنوات أون سبورتس

القمر الصناعي: نايل سات.�تردد القناة: 10853.�معدل الترميز:27500.�معدل الاستقطاب: أفقي.�معامل تصحيح الخطأ: 5/6.