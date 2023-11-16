نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة SSC HD1 الناقلة لمباراة مصر ضد جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقص منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا شريط التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 من خلال مواجهة جيبوتي مساء اليوم الخميس.



تردد قناة SSC HD1



ويحتضن ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس مباراة الفراعنة ضد جيبوتي ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.



ومن المقرر أن تُقام مباراة المنتخب الوطني ضد جيبوتي لحساب منافسات المجموعة الأولى في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت مكة المكرمة.



ويأتي منتخب مصر الأول لكرة القدم في المجموعة الأولى بتصفيات القارة السمراء المؤهلة لكأس العالم إلى جوار منتخبات جيبوت، بوركينا فاسو وإثيوبيا وغينيا بيساو وسيراليون.



وتُنقل مواجهة منتخب مصر ضد جيبوتي ضمن إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم عبر قناة SSC 1 HD السعودية.



ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية تردد قناة SSC 1 HD السعودية الرياضية الناقلة لمباراة لمنتخب الوطني ضد جيبوتي.



قنوات SSC السعودية



القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

