موعد مباراة السويد وأذربيجان في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة منتخب السويد ضد نظيره أذربيجان، في التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، والقنوات الناقلة وملعب المباراة.

موعد مباراة السويد وأذربيجان في تصفيات يورو 2024

ويستعد منتخب السويد لمواجهة نظيره أذربيجان، اليوم الخميس 16 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024.

وستلعب مباراة منتخب السويد ضد نظيره أذربيجان، اليوم في منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب توفيق بهراموف.

وستذاع مباراة منتخب السويد ضد نظيره أذربيجان، اليوم في منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، على قناة بي إن سبورتس أتش دي الناقل الحصري للبطولة وتصفيتها.

ترتيب المنتخبين في مجموعتهما قبل مباراة اليوم

ويتواجد منتخب السويد حاليا في المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد أذربيجان في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط.