نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأرجنتين وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بقيادة نجمه ليونيل ميسي، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره منتخب أوروجواي، فجر الجمعة وذلك في إطار منافسات التصفيات المؤهلة إلي بطولة كأس العالم 2026.



موعد مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم



ومن المنتظر أن يستضيف ملعب "لا بومبونيرا" في مدينة بوينس آيرس، المواجهة القوية التي ستجمع بين منتخب الأرجنتين وأوروجواي في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلي بطولة كأس العالم.



وستنطلق صافرة المباراة في تمام الثانية فجرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة فجرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة 17 نوفمبر.



ويدخل منتخب الأرجنتين مباراة يوم الجمعة وهو في صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد منتخب أوروجواي، في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.



القناة الناقلة لمباراة الأرجنتين وأوروجواي في تصفيات كأس العالم



وتعد شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، كما سيتم بث مباراة الارجنتين ضد أوروجواي عبر قناة SSC HD1.

