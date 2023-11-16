القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأرجنتين وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة للمواجهة المرتقبة والقوية التي ستجمع بين منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، مع نظيره منتخب أوروجواي بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.



موعد مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم



ومن المنتظر أن يستضيف ملعب "لا بومبونيرا" في مدينة بوينس آيرس، المواجهة القوية التي ستجمع بين منتخب الأرجنتين وأوروجواي في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلي بطولة كأس العالم.



وستنطلق صافرة المباراة في تمام الثانية فجرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة فجرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة 17 نوفمبر.



ويدخل منتخب الأرجنتين مباراة يوم الجمعة وهو في صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد منتخب أوروجواي، في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.



القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وأوروجواي في تصفيات كأس العالم



وتعد شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، كما سيتم بث مباراة الارجنتين ضد أوروجواي عبر قناة SSC HD1.



تردد قناة SSC Sports على النايل سات



تردد القناة: 12562.

القمر الصناعي للقناة: النايل سات Nilesat.

إستقطاب القناة: عمودي (V).

ترميز القناة: 27500.

تصحيح الخطأ للقناة: 2/3.



القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأرجنتين وأوروجواي



قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

