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أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفني للمنتخب الجزائري على تشكيل فريقه، لخوض مواجهة نظيره منتخب الصومال في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.



وكان وقع منتخب الجزائر الأول لكرة القدم في المجموعة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلي نهايات كأس العالم 2026، بجانب بوتسوانا وموزمبيق.



ومن المقرر أن تقام مباراة الجزائر ضد نظيره منتخب الصومال في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم اليوم الخميس على ملعب نِيلْسُونْ مَانْدِيلَّا.



ويكشف موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، تشكيل الجزائر المتوقع لمواجهة الصومال في تصفيات كأس العالم 2026.



تشكيل الجزائر المتوقع



حراسة المرمى: أنتوني ماندريا

خط الدفاع: عيسى ماندي، كيفن فان دين كيرخوف، ريان آيت نوري، زين الدين بلعبيد

وسط الملعب: أدم زرقان، فارس شعيبي، حسام عوار

خط الهجوم: رياض محرز، بغداد بونجاح، إسلام سليماني

