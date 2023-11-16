نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر فضائية اون تايم.. هبة عبد العزيز: لهذة الأسباب لعبة الدارتس مصنفة من الألعاب العائلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الكاتبة الصحيفة والاعلامية هبة عبد العزيز في برنامج ملاعب الأبطال عبر قناة اون تايم سبورت وتحدثت بشكل مفصل عن لعبة الدارتس حيث تشغل حاليا عضو مجلس إدارة الاتحاد وقالت في حوارها مع الاعلامي إبراهيم المزين ان لعبة الدارتس موجودة في كل منزل غالبا ونفس الأمر في الكافيهات والمدارس برغم ان البعض من أفراد الأسرة الواحدة يمارسها دون أن يعلم اسمها، كما افادت ان لعبة الدارتس سهلة ويمكن أن تمارس من جميع الأعمار وليست مرتبطة بفئة عمرية لذلك يتم تصنيفها على أنها من الألعاب العائلية لكنها بالطبع تحتاج إلى بعض التركيز، كما أنه من الممكن أن يمارسها بعض ذوي الهمم وهو ماحدث في بعض البطولات التي نظمها اتحاد الدارتس،

كما تحدثت عن نجاح لاعبة مصر مريم حمدي في الحصول على الميدالية البرونزية في بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في الدنمارك كأول لاعبة مصرية وعربية تحصد هذا اللقب، مؤكدة سعادتها بما حدث ووجهت الشكر لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي علي اهتمامه بدعم اللعبة..

واكدت إنه على مستوى ١٢ محافظة هناك ٥٠٠ لاعب ولاعبة يمارسون رياضة الدارتس في وقت قصير حيث تم اشهار الاتحاد في ٢٠١٩ وتوقفت المنافسات لفترة بسبب جائحة كوفيد ١٩ قبل أن تعود مرة أخرى مؤكدة ان الاتحاد في سعيه إلى زيادة انتشار اللعبة في اكتر من محافظة خلال المرحلة المقبلة