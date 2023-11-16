نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيوتشر يتأهب لمواجهة الهلال الليبي في الكونفيدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بلنادي فيوتشر لمواجهة نظيره فريق الهلال الليبي المقرر إقامتها في 3 ديسمبر المقبل بالعاصمة الليبية وذلك ضمن فعاليات بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

تغادر بعثة فريق فيوتشر يوم 30 نوفمبر الجاري والعودة للقاهرة يوم 4 ديسمبر بعد تحديد اللجنة الأولمبية موعد السفر.

أعلن نادي مودرن فيوتشر تلقيه إخطارا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة يفيد بتأجيل مباراته مع المصري البورسعيدي والتي كان من المقرر إقامتها في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري في ٧ ديسمبر المقبل حيث سيتم تحديد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق.

يحل فيوتشر في 10 ديسمبر ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري في إطار ثالث الجولات من المسابقة ذاتها.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 12 نقطة من 6 مباريات بينما يحتل المصري المركز التاسع برصيد 9 نقاط من 6 مباريات أيضا