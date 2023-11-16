عاجل.. مانشستر يونايتد يحسم مصير نجم الفريق بعد العرض السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - حسم لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، كاسيميرو، مصيره مع وجود اهتمام من قبل الأندية السعودية بضمه في يناير المقبل.

مانشستر يونايتد يحسم مصير كاسيميرو



ويسعى نادي النصر السعودي ضم كاسيميرو ليزامل كريستيانو رونالدو مجددًا بعد ريال مدريد، في حين أن مانشستر يونايتد يريد التخلص من البرازيلي.

رغبة مانشستر يونايتد تأتي من قبل المالك المحتمل لنسبة الأقلية في النادي السير، جيم راتكليف، الذي يرى أن التعاقد مع اللاعب من الأول كان قرارًا خاطئًا تمامًا، حسب صحيفة "Give me Sport" البريطانية.

ويشعر راتكليف أن التعاقد مع كاسيميرو الذي كان يبلغ من العمر وقتها 30 عامًا بمبلغ 60 مليون جنيه إسترليني أمر مبالغ فيه ويؤثر على الخطط لتجديد الدماء في الفريق.

ولكن رغبة راتكليف اصطدمت مع قرار اللاعب الذي رفض فكرة الرحيل عن مانشستر يونايتد، حيث يريد الاستمرار لفترة أطول في قلعة "أولد ترافورد".

في حين أن راتكليف أبلغ المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد بضرورة البحث عن مخرج للبرازيلي مع وجود الاهتمام السعودي في الوقت الحالي.

كاسيميرو، لاعب وسط مانشستر يونايتد، يواجه مستقبله المشوب بالشك مع اهتمام من الأندية السعودية بالتعاقد معه في يناير. يسعى نادي النصر السعودي لضمه، بينما يسعى مانشستر يونايتد للتخلص منه. يعزو المالك المحتمل لنسبة صغيرة في النادي، جيم راتكليف، هذا الاهتمام إلى قرار خاطئ في التعاقد مع كاسيميرو. يعتبر راتكليف أن المبلغ الذي دُفع لضمه (60 مليون جنيه إسترليني) زائد ويؤثر على خطط تجديد الفريق. ورغم رغبة راتكليف في التخلص من اللاعب، يرفض كاسيميرو الرحيل ويرغب في الاستمرار مع مانشستر يونايتد.