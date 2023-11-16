نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بسبب العروض الإنجليزية".. قلق داخل الهلال السعودي من رحيل جوهرة أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى نجوم نادي الهلال السعودي، العديد من العروض الأوروبية للرحيل عن صفوف الزعيم، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، بعد تألقهم بشكل ملحوظ هذا الموسم.

وكان مسؤولو الهلال، قد نجحوا في ضم العديد من النجوم هذا الصيف والذي جاء في مقدمتهم، نيمار دا سيلفا ومالكوم وسافيتش وكوليبالي وياسين بونو.

- عروض إنجليزية لضم نيفيز

ونشرت الصحف الإنجليزية مؤخرا، أنباء عن وجود اهتمام كبير من جانب أندية البريميرليج، لعودة البرتغالي روبن نيفيز إلى الدوري الإنجليزي، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وجاء موقف إدارة الهلال حول تلك الأنباء كما نشرت صحيفة "الميدان الرياضي"، أن لا توجد أي نية داخل قلعة الزعيم، من التفريط في خدمات صانع الألعاب البرتغالي، وأن اللاعب يشعر بسعادة كبيرة داخل المملكة العربية السعودية.

واختتمت، اللاعب فضل الرحيل إلى الدوري السعودي هذا الموسم، رغم وجود العديد من العروض الاحترافية من داخل أوروبا وقتها.