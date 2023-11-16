تشكيل الأرجنتين المتوقع لمواجهة أوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - استقر المدرب ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، على التشكيل الذي سيخوض به المواجهة القوية أمام نظيره منتخب أوروجواي، وذلك ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلي بطولة كأس العالم 2026.



موعد مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم



ومن المنتظر أن يستضيف ملعب "لا بومبونيرا" في مدينة بوينس آيرس، المواجهة القوية التي ستجمع بين منتخب الأرجنتين وأوروجواي في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلي بطولة كأس العالم.



وستنطلق صافرة المباراة في تمام الثانية فجرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة فجرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة 17 نوفمبر.



ويدخل منتخب الأرجنتين مباراة يوم الجمعة وهو في صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد منتخب أوروجواي، في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.



تشكيل الأرجنتين المتوقع لمواجهة أوروجواي في تصفيات كأس العالم



حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، أوتامندي، نيكولاس تاجليافيكو.

خط الوسط: رودريجو دي بول، إنزو فرنانديز، أليكسيس ماك أليستر.

وخط الهجوم: أنخيل دي ماريا، ليونيل ميسي، نيكولاس جونزاليس.



القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وأوروجواي في تصفيات كأس العالم



وتعد شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، كما سيتم بث مباراة الارجنتين ضد أوروجواي عبر قناة SSC HD1.

