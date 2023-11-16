عاجل ورسميًا.. المحكمة الرياضية ترفض دعوى بيراميدز لرفض مشاركة الأهلي في النسخة الماضية من دوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - رفضت المحكمة الرياضية "كأس " دعوي بيراميدز لرفض مشاركة الأهلي في النسخة الماضية من دوري الأبطال.

المحكمة الرياضية ترفض دعوى بيراميدز لرفض مشاركة الأهلي

وجاءت هذه الدعوة بناء على طلب نادي بيراميدز الذي كان يرغب في اتخاذ حكم ضد النادي الأهلي بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

وشارك نادي بيراميدز في كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي رغم احتلاله المركز الثاني في الدوري الموسم الماضي.

وخسر بيراميدز من نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه بيراميدز ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة مازيمبي الكونغولي ضمن لقاءات الجولة الأولى من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 24 نوفمبر على ستاد الدفاع الجوي.