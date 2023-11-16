نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صفقة القرن".. باريس سان جيرمان يخضع لريال مدريد ويقرب مبابي من الرحيل مجانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل جماهير وعاشقي نادي ريال مدريد الإسباني، الضغط على إدارة الفريق، لحسم الصفقة المستعصية في السنوات الأخيرة، والخاصة بالفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان.

وشهدت المفاوضات بين الطرفين، العديد من الجولات المثيرة، والتي باتت جميعها بالفشل بسبب تمسك العملاق الباريسي ببقاء اللاعب داخل صفوف الفريق.

- باريس سان جيرمان يوافق على رحيل مبابي

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن مسؤولو نادي باريس سان جيرمان، فقدوا الأمل فب تقديم عروض جديدة، لتجديد عقد كيليان في المواسم القادمة، حيث اقترب اللاعب من الرحيل عقب نهاية تعاقده رسميا.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن الاتجاه في الوقت الحالي داخل حديقة الأمراء، هو أن ينفذ اللاعب وعده وتفعيل بند تجديد عقده لموسم إضافي حتى 2025، والبقاء الموسم القادم داخل فرنسا.

واختتمت الصحيفة، أن سان جيرمان سيفتح الباب للحصول على خدمات اللاعب في آخر موسم له مجانا.