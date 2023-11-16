نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يصدم مجلس "حسين لبيب" جمهور الزمالك بالأولويات؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عدد من الملفات الشائكة والقضايا التي لا تقبل التسويف خلال الفترة المقبلة وهو ما جعل جمهور القلعة البيضاء يترقب ماذا سيحدث خلال الموسم الجاري؟

الأولويات سياسة مجلس الزمالك

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك لمعالجة عدد من الأزمات الموروثة عن المجلس السابق وأبرزها قضية مستحقات سبورتينج لشبونة البرتغالي والتي خلفت حرمان النادي الأبيض من قيد الصفقات الجديدة منذ بداية الموسم الحالي.

وتمتد الأزمات داخل القلعة البيضاء إلى مستحقات اللاعبين بمختلف الألعاب الرياضية بالنادي وأبرزها مستحقات فريق الكرة والتي تقترب من 50 مليون جنيه.

وتتنوع المشكلات التي تواجه مجلس إدارة الزمالك ما بين أزمات مادية وضرورة تمديد عقود عدد من اللاعبين ممن تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري وكذلك تسوية مستحقات المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو؛ لتجنب شكوى النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وينتظر جمهور الزمالك من مجلس حسين لبيب حل أزمة القيد وجلب صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية؛ لضمان منافسة الفريق على كافة البطولات التي يشارك بها خلال الموسم الجاري.

وعلم موقع "دوت الخليج الرياضي" أن مجلس إدارة نادي الزمالك لديه أولويات خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها توفير مستحقات اللاعبين المتأخرة وتسوية مستحقات المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو، بالإضافة إلى تمديد عقود نجوم الفريق وكذلك حل أزمة القيد والتعاقد مع مدير فني أجنبي وضم صفقات جديدة "على الترتيب".

ووفقًا لمصدر داخل القلعة البيضاء فإن المجلس يعمل على معالجة كافة الأزمات وفقا لترتيب الأولويات في ظل معاناة النادي من أزمة مادية طاحنة.

وقد يلجأ مجلس إدارة نادي الزمالك إلى تأجيل ملف حل أزمة القيد ودفع مستحقات سبورتينج لشبونة البرتغالي وكذلك ضم صفقات جديدة إلى نهاية الموسم الحالي وهو ما يجعل الفريق معرضًا لعدد من التساؤلات نطرحها في السطور التالية.

هل يستطيع الزمالك المنافسة بالقائمة الحالية؟

يشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الموسم الحالي في بطولة الدوري المصري بالإضافة إلى تأهل الفارس الأبيض لنهائي كأس مصر عن الموسم الماضي ليواجه الأهلي بالنهائي منتصف مارس 2024.

مشاركة الزمالك في نهائي كأس مصر تفتح الباب للفريق للمشاركة في مسابقة كأس السوبر المصري عن الموسم الماضي في حال تتويج الفارس الأبيض باللقب على حساب المارد الأحمر.

ويخوض الزمالك خلال الموسم الحالي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث تأهل الفريق لدور المجموعات بعد مباراة شاقة أمام أرتا سولار الجيبوتي.

ويعاني الزمالك من نقص عددي واضح في قائمته الحالية بعد حرمان الفريق من ضم صفقات جديدة منذ بداية الموسم، بالإضافة إلى خروج اللاعبين العائدين من الإعارة أمثال حمدي علاء وأحمد عيد وأحمد أيمن منصور وكذلك رحيل الثنائي سيف فاروق جعفر ويوسف أسامه نبيه بعد نهاية عقودهم.

وبمقارنة قائمة الزمالك الحالية بقوائم المنافسين الأهلي وبيراميدز نجد أن الفارس الأبيض يفتقد إلى التنوع في المراكز بالإضافة إلى أن هناك مراكز غائبة عن الفريق حيث أن القائمة تخلو من وسط الملعب الهجومي "رقم 8".

وازدادت الأمور تعقيدًا في قائمة الزمالك بعد قرار مجلس إدارة النادي بعرض الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع في يناير القادم، ليبقي السؤال مطروحًا هل يستطيع الفارس الأبيض المنافسة على كافة البطولات في الموسم الحالي؟

هل يشارك الزمالك في البطولات القارية الموسم المقبل؟

يواجه مسؤولو الزمالك حاليًا صعوبة في حل أزمة القيد واستقدام صفقات جديدة؛ لتعويض النواقص بقائمة الفريق، ومع استمرار فرضية غياب التدعيمات في الميركاتو الشتوي المقبل ومع تراجع نتائج الفريق بعد 6 جولات من مسابقة الدوري العام في ظل ارتفاع مستوى التنافسية في المسابقة المحلية فإن الفريق الأبيض يواجه تحديًا كبيرًا من أجل التواجد في المربع الذهبي المؤهل للبطولات القارية.

وأنهى الزمالك الموسم المنصرم في المركز الثالث ولكن مع ظروف مختلفة عن الوضع الراهن، فهل يحقق الفارس الأبيض المعادلة الصعبة ويتواجد في المربع الذهبي؟ هل يلبي الفريق طموحات الجماهير البيضاء التي تطمح بالعودة القوية لمنافسات دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل؟

هل تتوفر آليات نجاح الأجنبي القادم في الزمالك؟

يدرس مسؤولو الزمالك عدد من السير الذاتية لاختيار المدير الفني الأجنبي القادم لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض، خلفًا للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو.

وعلم موقع "دوت الخليج الرياضي" أن مجلس إدارة الزمالك قرر تأجيل ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي بشكل مؤقت لنهاية ديسمبر المقبل.

وتحدث المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو في آخر مؤتمراته الصحفية مع الزمالك عن عدم تلبية احتياجاته الفنية من ضم صفقات جديدة تناسب طريقة لعبه؛ بسبب حرمان النادي من القيد على خلفية قضية مستحقات سبورتينج لشبونة البرتغالي.

ومع ضم مدير فني أجنبي جديد للفارس الأبيض يظل السؤال مطروحًا وبقوة داخل القلعة البيضاء، ماذا عن احتياجات المدرب القادم للفارس الأبيض؟ كيف يطبق أفكاره في ظل النقص العددي الحالي بقائمة الزمالك؟

المرحلة الحرجة في الزمالك

أزمات كبيرة تواجه مجلس إدارة نادي الزمالك وطموحات أكبر وضعتها جماهير القلعة البيضاء على المسؤولين، في ظل مرحلة حرجة تواجه النادي وتتطلب وقتًا ومجهودًا لعودة الفارس الأبيض لمنصات التتويج.

ويظل الموسم الجاري صعبًا ومعقدًا لخروج الزمالك من دائرة الأزمات والقضايا فهل يحقق مجلس حسين لبيب المعادلة الصعبة ويلبي احتياجات الجماهير في وقتٍ قياسيٍ أم ننتظر للموسم الجديد؟