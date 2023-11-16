نجم الهلال يغيب عن مواجهة القمة امام النصر في الدوري السعودي للمحترفين

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت صحيفة الرياضية السعودية عن غياب نجم فريق الهلال والمنتخب السعودي عن مباريات الدوري السعودي للمحترفين، ومباراة القمه أمام فريق النصر ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

مدة غياب سالم الدوسري عن الهلال



وتأكد غياب سالم الدوسري مهاجم فريق الهلال لمدة ثلاث أسابيع عن الفريق بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي للمحترفين

ويواجه فريق الهلال ضيفه فريق النصر الجمعه 1 ديسمبر ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من أجل حسم صدارة بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

سالم الدوسري

ملعب مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي للمحترفين

وتقام مباراة الهلال والنصر على استاد الملك فهد الدولي في التاسعة مساء الجمعة.

الجدير بالذكر أن فريق الهلال لم يهزم منذ 19 مباراة، وفريق النصر لم يهزم منذ 18 مباراة.

أفضل لاعب في قارة أسيا

وتوج لاعب الهلال سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في قارة أسيا بعد موسم قوي قدمه مع الهلال أو المنتخب السعودي.