نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "خيانة داخل الأهلي".. جوهرة إسبانيا أول الراحلين عن الدوري السعودي في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشن جماهير نادي أهلي جدة، موجة هجوم كبيرة في الفترة الأخيرة على لاعبي الفريق بعد تذبذب النتائج وتراجع ترتيب الراقي في دوري روشن هذا الموسم 2023\2024.

وضم الراقي قي الانتقالات الصيفية الماضية، كل من جابري فييجا وفرانك كيسيه ورياض محرز وماكسيمن، بجانب فيرمينو.

فييجا يعود إلى إسبانيا

ونشر موقع "EFE" الإسباني، توجد مفاوضات قريبة في الأيام الحالية، لاستعادة فريق سلتا فيجو الإسباني لخدمات نجمه جابري فييجا، الذي رحل الصيف الماضي إلى صفوف الأهلي السعودي.

وتابع الموقع الإسباني، أن اللاعب أصبح في طريقة للعودة من جديد إلى فريقه، على سبيل الإعارة خلال الموسم الحالي.

وأختتم، تم الاتفاق مع إدارة النادي الأهلي، لدفع قيمة 40 مليون يورو لعوظة فيجا هذا الموسم نادي سيلتا فيجو الإسباني.