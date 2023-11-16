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أحمد جودة - القاهرة - كشف عمرو وردة لاعب الفريق الأول بنادي فاركو حقيقة أزمته مع المنتخب الوطني وناديي الرجاء المغربي خلال الفترة الماضية.

عمرو وردة يكشف حقيقة أزمته مع المنتخب والرجاء المغربي

أكد عمرو وردة لاعب فاركو في تصريحات تليفزيونية أن ما حدث في الأزمة مع منتخب مصر وخلال فترة معينة من حياتي كانت في سنوات صغيرة والجميع يرتكب الأخطاء.

وأضاف وردة أن خلال فترة انضمامه إلى الرجاء المغربي دخل المستشفى بعد يومين فقط من انضمامه للنادي وبقي في المستشفى لمدة 15 يوما بسبب مشاكل صحية ونفسية مما أدى إلى فسخ التعاقد معه.

ونفي اللاعب ما تردد بشأن فسخ تعاقده مع نادي فاركو خلال الساعات الماضية مؤكدا أنه مستمر مع الفريق.

وأوضح لاعب فاركو أن النادي لم يفسخ تعاقده وتواصلت مع المسؤولين ونفوا هذا الخبر ما الذي فعلته لكي يتم فسخ عقدي أنا متواجد مع فريق فاركو.

