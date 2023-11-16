نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فيتوريا يعلن تشكيل منتخب مصر لمباراة جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن تشكيل الفريق في مباراته أمام جيبوتي المقرر لها السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة جيبوتي

ويلتقي منتخب مصر نظيره منتخب جيبوتي، مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء تشكيل مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال، أحمد سامي، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية، محمد النني، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفي محمد

دكة بدلاء منتخب مصر

فيما جاءت دكة البدلاء كالآتي:

محمد صبحي - احمد الشناوي - محمود حسن تريزيجيه

محمد حمدي - محمد شريف - حمدي فتحي

علي جبر - طارق حامد - محمد هاني - امام عاشور

مصطفي فتحي - حسين الشحات