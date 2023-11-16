نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل دخل الأهلي في مفاوضات مع "كوناتيه"؟.. دوت الخليج يكشف الحقيقة كاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبحث إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، عن صفقة جديدة في مركز رأس الحربة الصريح، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، لتدعيم خط الهجوم بشكل سريع، قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية.

ولم تظهر الصفقة الضخمة للفرنسي أنتوني موديست، بالمستوى المطلوب حتى الآن، بسبب تراجع مستوى اللاعب الفني والبدني.

- حقيقة مفاوضات الأهلي وكوناتيه

وظهر مؤخرا أنباء عن وجود مفاوضات قريبة بين مسؤولو القلعة الحمراء ونادي جروزني الروسي لضم المهاجم البوركينابي محمد كوناتيه من صفوف الفريق.

وأكدت مصادر دوت الخليج الرياضي داخل القلعة الحمراء، أنه لم يتم أي اتصال أو حديث من قريب أو بعيد مؤخرا مع إدارة النادي الروسي لضم المهاجم البوركيني.

وأوضحت المصادر، أن لا توجد أي توصية أو رغبة من جانب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بالتعاقد مع كوناتيه، خاصة وأنه مازال يراهن على تالق موديست في المباريات المقبلة.

