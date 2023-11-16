نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد سبورتنج في نهائي دوري المرتبط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة طارق خيري نظيره التقليدي سبورتنج في إياب الدور النهائي لدوري المرتبط.

موعد مباراة الأهلي ضد سبورتنج

وتقام المواجهة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

كما تسبقها اليوم مواجهة المرتبط للناشئات تحت 18 عامًا، وتقام في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.

وتقام نظام مواجهات الدور النهائي لدوري المرتبط "الذهاب والإياب" لفريقي السيدات والمرتبط للناشئات تحت 18 عامًا، والفريق الفائز في منافسات الكبار يحصل على 3 نقاط والناشئات على نقطتين، والأكثر حصدًا للنقاط يتوج باللقب.

وتلقى الأهلي الخسارة أمام نظيره سبورتنج في مباراة الذهاب، كما استطاع الفوز في مباراة المرتبط وجمع نقطتين من أصل 5 نقاط في منافسات الذهاب.