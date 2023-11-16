نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة خارج الصندوق.. عقبة أخيرة تحرم برشلونة من ضم "دينامو البرتغال" في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تخطط إدارة نادي برشلونة الإسباني، لإبرام العديد من الصفقات الجديدة هذا الموسم، لتدعيم بعض المراكز في تشكيل المدير الفني تشافي هيرنانديز، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

ويعتبر مركز وسط الملعب، أحد الخطوط التي يتمسك تشافي بتدعيمها خلال الموسم الحالي.

عقبة مالية أمام برشلونة لضم لويس

وأكد ‏برونو كارفاليو (وكيل فلورينتينو لويس): " لا أستطيع إخفاء أن برشلونة أحد الأندية التي بحثت عن فلورينتينو في الصيف، أعتقد أنه من الصعب على برشلونة تقديم عرض بقيمة 40 مليونًا بسبب اللعب المالي النظيف".

وتابع:" اللاعب معتاد على المباريات الكبيرة وسيكون حلمه دائمًا هو مواصلة اللعب في المسابقات الأوروبية".

على جانب آخر، نفى الألماني ألكاي جوندوجان، نجم خط وسط برشلونة، ما تردد مؤخرا، حول وجود اتفاق بينه وبين نادي جالاتا سراي التركي، للرحيل عن البلوجرانا هذا الموسم.