نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة كبرى.. مدة غياب نجم ريال مدريد عن الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، بقيادة مدربه الإيطالي كارلو إنشيلوتي، إلى ضربة قوية، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها نجم المرينجي.

ما هي إصابة كامافينجا؟

وتعرض كامافينجا نجم ريال مدريد لإصابة قوية على مستوي الركبة في تدريبات المنتخب الفرنسي، الذي يستعد لمواجهة جبل طارق في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024.

مدة غياب كامافينجا

وأشارت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، أن ريال مدريد سيفقد خدمات كامافينجا في 7 مباريات سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية، فأن اللاعب الفرنسي سيغيب عن الفريق الملكي أمام كل من "قادش، غرناطة، ريال بيتيس، فياريال، ألافيس"، وذلك ضمن منافسات الليجا الإسبانية.

وسيغيب عن مباريات ” نابولي، يونيون برلين”، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.