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أحمد جودة - القاهرة - فوز مركز شباب الماي ومليج والسلام وعرب الرمل بالقسم الرابع

أقيم اليوم الخميس أربعة مباريات في افتتاح الجولة الخامسة لدوري القسم الرابع بالمنوفية حيث تغلب فريق مركز شباب الماي على نظيره فريق اتحاد بركة السبع بهدف نظيف.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب عماد المغربي في الدقيقة 33 من الشوط الأول.

ونجح فريق مليج في تحقيق الفوز الأول بالمسابقة عقب تخطي كمين فريق مركز شباب كفر عشما بالفوز بهدف دون مقابل سجله علاء محمد في الدقيقة 22 للشوط الثاني.

وشهدت المباراة إضاعة ركلة جزاء من جانب عشما في القائم الأعلي.

وتمكن نادي السلام من تخطي عقبة قويسنا بالفوز بهدف اللاعب ابراهيم محمد عوض بالدقيقة 34 من الشوط الأول.

وحقق عرب الرمل فوزا كبيرا على وطني بركة السبع بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم الوطني بهدف في الشوط الأول عن طريق حمد أنور، ونجح عرب الرمل في العودة للقاء خلال أحداث الشوط الثاني بتسجيل ثلاث أهداف متتالية عن طريق شريف صلاح ومصطفى سامي وعبد الحميد كرم ميدو.

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