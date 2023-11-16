"على حب مصر جماهير الزمالك والأهلي متجمعين".. لافتة رائعة قبل مباراة منتخب الفراعنة

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أحمد جودة - القاهرة - اجتمع جماهير الأهلي والزمالك على حب المنتخب الوطني، اليوم أمام منتخب جيبوتي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

على حب مصر جماهير الزمالك والأهلي متجمعين

وظهر في المدرجات جماهير ترفع علم الزمالك وترتدي قميص يحمل الخطين الحمر، ومعهم جماهير الأهلي بقميص المارد الأحمر الذي يحمل نسر القلعة الحمراء قبل مباراة المنتخب المصري أما جيبوتي.

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب جيبوتي على استاد القاهرة، بعد قليل، وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.