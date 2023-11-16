الرياضة

"على حب مصر جماهير الزمالك والأهلي متجمعين".. لافتة رائعة قبل مباراة منتخب الفراعنة

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أحمد جودة - القاهرة - اجتمع جماهير والزمالك على حب المنتخب الوطني، اليوم أمام منتخب جيبوتي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

على حب مصر جماهير الزمالك والأهلي متجمعين

وظهر في المدرجات جماهير ترفع علم الزمالك وترتدي قميص يحمل الخطين الحمر، ومعهم جماهير الأهلي بقميص المارد الأحمر الذي يحمل نسر القلعة الحمراء قبل مباراة المنتخب المصري أما جيبوتي.

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ويلتقي منتخب مصر مع منتخب جيبوتي على استاد القاهرة، بعد قليل، وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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