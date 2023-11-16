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أحمد جودة - القاهرة - فوز الشمس وكهرباء الاسماعيلية والإنتاج الحربي بالقسم الثاني

أسفرت نتائج مباريات لمجموعتى القاهرة والقناة بدورى القسم الثاني (ب) عن فوز فريق العبور على فريق النصر بهدف دون رد سجله محمد سعيد في الوقت الضائع من المباراة.



فوز فريق الشمس على منتخب السويس بهدفين مقابل هدف تقدم الشمس بهدف محمد رزق في الدقيقة 10 من الشوط الثاني وتعادل سيسه لمنتخب السويس.

وخطف الشمس الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



- تعادل فريق جنوب سيناء مع فريق مستقبل سبورت بهدفين لكل منهما تقدم جنوب سيناء بهدف دون رد سجله عبد الرحمن إكس في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف أحمد حمدي الهدف الثاني لجنوب سيناء.

وتمكن مستقبل سبورت من العودة عن طريق مصطفى صاصا.



- تعادل فريق مركز شباب العريش مع نجمة سيناء دون أهداف.



المجموعة الرابعة



- فوز فريق كهرباء الإسماعيلية على فريق بورتو السويس برباعية مقابل هدف انتهى الشوط الأول.

تقدم الكهرباء بهدف سجله اسلام حمديتو من ركلة جزاء في الدقيقة 27.

وأضاف مصطفى صفوت الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني.

وإدرك محمود دعبسه الهدف الثالث في الدقيقة 7 وسجل محمود شحتة الهدف الرابع في الدقيقة 19.

واستطاع يوسف دياب من تسجيل هدف بورتو.



- فوز فريق الانتاج الحربي على فريق بور فؤاد بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الانتاج الحربي بهدف دون رد سجله حسن يسن في الدقيقة 37.



وأضاف محمود رجب الهدف الثاني في الدقيقة 3 من الشوط الثاني.

بينما إدرك احمد الشحات هدف بور فؤاد في الدقيقة 8 من الشوط الثاني.



-- تعادل فريق ايسترن كومباني مع فريق الو ايجيبت بهدف لمثله تقدم ايسترن كومباني بهدف دون رد سجله اسماعيل اشرف في الشوط الأول وتعادل اسماعيل اشرف لالو ايجيبت في الشوط الثاني.



-- فوز فريق تيم إف سي على فريق مصر للتامين بثلاثية مقابل هدف.



مجموعة بحري



فوز فريق المالية على فريق بلقاس بهدف دون رد سجله أحمد عبد العال في الشوط الأول.



ترتيب المجموعة