نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إسبانيا الرسمي ضد قبرص في تصفيات أمم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم دوت الخليج الرياضي، التشكيل الرسمي لمنتخب إسبانيا ضد نظيره منتخب قبرص في الجولة التاسعة من تصفيات كأس أمم أوروبا.

وفي سياق ذلك فقد كشف لويس دي لا فيوينت، المدير الفني لمنتخب إسبانيا على تشكيلة منتخبه الرسمية ضد نظيره منتخب قبرص وذلك في المباراة التي يحتضنها ملعب مكاريو.

موعد مباراة إسبانيا وقبرص في تصفيات أمم أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة إسبانيا وقبرص في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي والساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل إسبانيا الرسمي ضد قبرص

في حراسة المرمى: رايا

في خط الدفاع: جريمالدو، توريس، نورماند، نافاس.

في خط الوسط: جافي، زوبيثمدي، ميرينو.

في خط الهجوم: خوسيلو، اويارزابال، يامال.

وستكون مباراة إسبانيا وقبرص متاحة عبر قناة bein sports 1 القطرية المخصصة لنقل مباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.