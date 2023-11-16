نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. محمد صلاح يفتتح أهداف منتخب مصر أمام جيبوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن محمد صلاح نجم منتخب مصر من تسجيل هدف الفراعنة الأول أمام نظيره منتخب جيبوتي، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات تصفيات كأس العالم.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب جيبوتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وتذاع مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب جيبوتي، عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد للمباراة.

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات

التردد: 11861.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 5/6.