نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد صلاح يدك مرمى جيبوتي بالهدف الثاني لمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن محمد صلاح نجم منتخب مصر من تسجيل هدف الفراعنة الثاني أمام نظيره منتخب جيبوتي، في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات تصفيات كأس العالم.

هدف محمد صلاح الثاني

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب جيبوتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وتذاع مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب جيبوتي، عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد للمباراة.

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات

التردد: 11861.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 5/6.