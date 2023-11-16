نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب العراق يسحق إندونيسيا بخماسية في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز منتخب العراق الأول لكرة القدم بنتيجة 5-1 أمام نظيره إندونيسيا، خلال المواجهة النارية التي جمعهما اليوم الخميس الموافق 16 نوفمبر، على أرضية ملعب مدينة البصرة التعليمية، في إطار منافسات الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

نتيجة مباراة العراق وإندونيسيا اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

سجل بشار رسن الهدف الأول لصالح منتخب العراق بالدقيقة 20 من عمر اللقاء، بعدما أستلم تمريرة حاسمة من زميله امير العماري، ثم أضاف جوردي أمات الهدف الثاني لمنتخب العراق بالخطأ في مرمى منتخب بلاده في الدقيقة35.

وأحرز شايني باتيناما هدف تقليص الفارق لصالح منتخب إندونيسيا بالدقيقة 3+45،واضاف أسامة رشيد الهدف الثالث لمنتخب العراق بالدقيقة 60 من زمن المباراة.

واضاف علي الحمادي لاعب العراق الهدف الخامس في شباك إندونيسيا بالدقيقة 88 من عمر المباراة، بعدما استغل تمريرة متقنة من زميله يوسف الأمين.

ترتيب مجموعة منتخب العراق في تصفيات آسيا

1- العراق، 3 نقاط

2- فيتنام، 3 نقاط

3- الفلبين، دون نقاط

4- إندونيسيا، دون نقاط

