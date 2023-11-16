نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهاية الشوط الأول.. مصر تتقدم بثنائية صلاح على حساب جيبوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول، من مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الجيبوتي، والتي تأتي ضمن تصفيات مونديال العالم 2026.

وتقدم الفراعنة على حساب الضيوف بثنائية نظيفة، سجلها محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي.

صلاح يضاعف حصيلته التهديفية

وعاد صلاح للتهديف مع المنتخب المصري، بعد غياب عن هز الشباك في المباراتين الماضيتين، أمام موزمبيق والجزائر.

ويمتلك المنتخب المصري أفضلية الفوز أمام جيبوتي، عبر تاريخ المواجهات بين الفريقين.

ويسعى الفراعنة للوصول للمونديال، من أجل تسجيل المشاركة الرابعة في التاريخ، والأولى بنظامها الجديد.

ويقع المنتخب المصري في مجموعة ضمت كلا من غينيا بيساو، إثيوبيا، سيراليون.