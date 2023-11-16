نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأصوات جماهيرية في مباراة مصر ضد جيبوتي.. "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت جماهير مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي المقامة حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، كامل الدعم بالأعلام للشعب الفلسطيني والهتاف بكل روح لغزة لدعم القضية الفلسطينية، في المواجهة التي تقام بينهما ضمن المرحلة الأولى المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

هتافات جماهير منتخب مصر

وحرصت الجماهير على الهتاف ببعض الكلمات كالتالي: "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين"، واصطحب الجماهير بعض الإعلام الخاصة بفلسطين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بأقدام اللاعب المصري محمد صلاح بهدفين مقابل لاشيء، في تصفيات كأس العالم.

وأحرز محمد صلاح لاعب منتخب مصر الهدف الأول في الدقيقة ال17، كما نجح في تسجيل ضربة الجزاء الذي حصل عليها منتخب مصر وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة ال22.